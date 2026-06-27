Kreikan MM-rallin lauantain päätöserikoiskokeena ajettiin toistamiseen Menalo Mt, joka oli myös kymmenes pätkä. Reilun 15 kilometrin osuudella nopeinta vauhtia piti Toyotan Sebastien Ogier, joka on enää 4,1 sekunnin päässä Hyundain Thierry Neuvillesta. Kärkikuski Neuville teki karmean virheen viimeisillä hetkillä, ja hajotti autoaan.

Ogier oli ykkönen kuuden sekunnin erolla Hyundain Adrien Fourmaux'hon. Viimeisissä mutkissa nähtiin draamaa, kun kärjessä oleva Neuville osui penkkaan. Belgialaisen autoon tuli useita vaurioita. Hän oli pätkällä kolmas. Hänet saatiin myöhemmin kuviin, kun hän tarkasteli autoaan siirtymävaiheella. Neuville pystyi kuitenkin jatkamaan matkaa.

Toyotan Sami Pajari osoitti hyvää vauhtia ollen neljäs. Hän jäi Ogierin pohja-ajasta 8,5 sekuntia. Pajari ohitti kokonaisajoissa vaikeuksissa olleen Hyundain Dani Sordon ja rengasrikon kärsineen Elfyn Evansin. Suomalainen on nyt kuudentena.

Sunnuntain ajetaan vielä neljä pätkää.

Katso Elfyn Evansin rengasrikko jutun alla olevalta videolta. Pääkuvan videolla Thierry Neuvillen auton hajoaminen viimeisissä mutkissa.

EK 13 Menalo Mt 2 (15,01 km)