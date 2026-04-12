WRC2-luokassa palkintokorokesijasta taisteleva Roope Korhonen turhautui rajusti omaan suoritukseensa Kroatian MM-rallin 17. erikoiskokeella.

Korhonen jäi sunnuntain avauspätkällä peräti 15,1 sekuntia luokkapohjat ajaneesta Nikolai Grjazinista. Suomalaiskuski reagoi vahvasti ajosuoritukseensa välittömästi ylitettyään etapin maaliviivan.

– Ei tule mitään. V***u tämä on kyllä! Perkele! Saatana! Tästä ei tule kyllä yhtään mitään, kun tämä on tämmöinen, Korhonen manasi autossaan heti erikoiskokeen maalissa.

Hetken päästä turhautunut Korhonen lipsautti kirosanoja myös tv-haastattelussa.

– En tiedä, miksi tällainen tie on niin v***n vaikea meille. En tiedä. Meidän täytyy mennä kotiin ja tehdä töitä. Ei vain lähde tällainen tie. On tuskallista. Koetetaan päästä maaliin, Korhonen sanoi.

Korhonen putosi erikoiskokeella niukasti neljänneksi Grjazinin taakse. Kaksikon välinen ero on 2,1 sekuntia. Toisena ajava Leo Rossell on 29,4 sekunnin päässä Korhosesta.

Katso Roope Korhosen turhautunut purkaus pääkuvan videolta.

Sunnuntaina ajetaan vielä kolme erikoiskoetta.