HPK:n tähtipelaaja Anrei Hakulisella oli erinomainen maalipaikka Tappara-puolivälierän toisessa erässä.

Hakulinen ja Sami Päivärinta karkasivat aivan toisen erän loppuhetkillä kaksin Tappara-puolustaja Olli Juolevia vastaan. Kaksikko sahasi syötöillään komeasti Juolevin ja Tappara-vahti Christian Heljangon tieltään, ja Hakulisella oli edessään jo tyhjä maali.

Konkarihyökkääjä suti kiekon kuitenkin huipputontista tolppaan.

Hakulinen reagoi epäonnistumiseensa raivoisasti ja paiskoi mailansa voimalla jäähän. Kävellessään pukutiloihin Hakulinen manasi itsekseen, eikä tarvitse olla kovinkaan kummoinen huuliltalukija tietääkseen, mitkä kirosanat huulilta ilmoille oikein karkasivatkaan.

HPK johtaa ottelua kahden erän jälkeen maalein 2–0.

