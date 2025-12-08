Veera Selänne juhli äitinsä Sirpa Selänteen kanssa Kämp-hotellin virallisilla itsenäisyyspäivän jatkoilla.
Jääkiekkoilija Teemu Selänteen ja Sirpa Selänteen nuorimmainen lapsi Veera täytti 18 vuotta viime viikolla. Veera juhlisti täysi-ikäisyyttään itsenäisyyspäivänä virallisilla Kämp-hotellin jatkoilla.
Äidillä ja tyttärellä on mitä ilmeisemmin samanlainen vaatemaku, sillä Sirpa ja Veera vaihtoivat upeita asujaan kesken illan. Sirpa julkaisi videon, jossa näkyy kaksikon tyylit ennen ja jälkeen.
– Se tunne kun juhlissa oma asu ärsyttää ja tytär ehdottaa että ”no haluatko vaihtaa mun kanssa mekkoa”, Sirpa kirjoitti videon yhteyteen.
Videon näet klikkaamalla nuolesta.