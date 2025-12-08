Veera Selänne juhli äitinsä Sirpa Selänteen kanssa Kämp-hotellin virallisilla itsenäisyyspäivän jatkoilla.

Jääkiekkoilija Teemu Selänteen ja Sirpa Selänteen nuorimmainen lapsi Veera täytti 18 vuotta viime viikolla. Veera juhlisti täysi-ikäisyyttään itsenäisyyspäivänä virallisilla Kämp-hotellin jatkoilla.

Äidillä ja tyttärellä on mitä ilmeisemmin samanlainen vaatemaku, sillä Sirpa ja Veera vaihtoivat upeita asujaan kesken illan. Sirpa julkaisi videon, jossa näkyy kaksikon tyylit ennen ja jälkeen.

– Se tunne kun juhlissa oma asu ärsyttää ja tytär ehdottaa että ”no haluatko vaihtaa mun kanssa mekkoa”, Sirpa kirjoitti videon yhteyteen.

Videon näet klikkaamalla nuolesta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen