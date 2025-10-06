Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on julistanut, että pitkään puheissa ollut UFC-tapahtuma Valkoisessa talossa järjestetään 14. kesäkuuta 2026. Trump täyttää tuolloin 80 vuotta.
Lue myös: Donald Trumpin sensaatioveto toteutuu
Trump ilmoitti asiasta sunnuntain puheessaan Norfolkin laivastotukikohdassa Yhdysvaltain laivaston 250-vuotisjuhlan kunniaksi.
Presidentti oli ilmoittanut aiemmin heinäkuussa, että UFC-tapahtuma järjestetään Valkoisessa talossa vuonna 2026, mutta ei antanut päivämäärää.
Trump pitää UFC:n presidenttiä Dana Whitea läheisenä ystävänään ja näkee UFC-fanit osana poliittista tukijoukkoaan. White kertoi tällä viikolla Sports Business Journalille, että UFC on valmis käyttämään 700 000 dollaria Valkoisen talon nurmikon korvaamiseen tapahtuman jälkeen.
Presidenttikautensa alkamisen jälkeen Trump on käynyt säännöllisesti UFC-otteluissa, viimeksi kesäkuussa New Jerseyssä. Trumpin ja Whiten suhde juontaa kuitenkin juurensa vuoteen 2000, jolloin Atlantic Cityssä sijaitseva Trump Taj Mahal oli yksi harvoista yhdysvaltalaisista paikoista, jotka olivat halukkaita järjestämään UFC-tapahtumia.