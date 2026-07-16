Vancouver Whitecapsia tätä nykyä edustava saksalaistähti Thomas Müller otti kantaa Argentiinan ja Englannin väliseen MM-välieräotteluun.

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11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.

Argentina marssi MM-finaaliin nousemalla komeasti 2–1-voittoon kahdella loppuhetken osumalla.

Ottelun jälkeen suureksi puheenaiheeksi on noussut Englannin romahtaminen. Joukkue passivoitui 1–0-johtomaalinsa jälkeen täysin ja luovutti ohjakset Argentiinalle.