Vancouver Whitecapsia tätä nykyä edustava saksalaistähti Thomas Müller otti kantaa Argentiinan ja Englannin väliseen MM-välieräotteluun.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Argentina marssi MM-finaaliin nousemalla komeasti 2–1-voittoon kahdella loppuhetken osumalla.
Ottelun jälkeen suureksi puheenaiheeksi on noussut Englannin romahtaminen. Joukkue passivoitui 1–0-johtomaalinsa jälkeen täysin ja luovutti ohjakset Argentiinalle.