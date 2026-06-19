Verkko Kolumbian ex-presidentin ympärillä kiristyy.
Kolumbiassa syyttäjänvirasto on aloittanut tutkinnan maan entisen presidentin Alvaro Uriben mahdollisista yhteyksistä puolisotilaallisten joukkojen tekemiin joukkomurhiin.
Syyttäjänviraston lausunnon mukaan tutkinta koskee tapahtumia Kolumbian luoteisosassa Antioquiassa, jossa Uribe oli kuvernöörinä vuosina 1995–1997.
Uribe tuomittiin viime elokuussa 12 vuodeksi kotiarestiin. Hänen katsottiin lahjoneen todistajia, jotta nämä eivät kertoisi totuutta jutussa, joka yhdisti hänet puolisotilaallisiin ryhmiin. Myöhemmin tuomio kumottiin, ja nyt asian käsittely jatkuu korkeimmassa oikeudessa.