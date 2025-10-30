Juuri nyt Avaa

Järvisen mielestä pankkien tulisi tarjota asiakkaille esimerkiksi tilejä, joissa rahat siirtyisivät parin vuorokauden viiveellä, tai joista ei pystyisi lainkaan tekemään ulkomaan maksuja.

– Selvästi pankit eivät ole tehneet tarpeeksi. Olisi ihan helppoja keinoja, joilla yleistä pankkiturvallisuutta voitaisiin parantaa, Järvinen sanoo.

Tietoturva-asiantuntijan Petteri Järvisen mielestä pankit eivät ole tehneet tarpeeksi digihuijausten torjumiseksi.

Tämä arkinen asia altistaa digihuijauksille – "Pankit eivät tee tarpeeksi", sanoo IT-asiantuntija

– Nämä olisivat kaikki vapaaehtoisia turvaominaisuuksia asiakkaalle. Teknisesti toteutus olisi aika yksinkertaista, mutta mitään ei ole saatu aikaiseksi, Järvinen ihmettelee.

Pankeista ainakaan Danske Bank ja Nordea eivät tyrmää ajatusta. Pankit korostavat kuitenkin, että viime vuosina petosten torjuntaan on panostettu, ja että pankit pystyvät torjumaan ison osan huijausyrityksistä jo ennen kuin asiakkaat niihin haksahtavat.