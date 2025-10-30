Juuri nyt Avaa

MTV Uutiset kertoi eilen , että Suomen Pankin entinen pääjohtaja Erkki Liikanen menetti viime vuonna tapahtuneessa huijauksessa kymmeniä tuhansia euroja, ja että kyse saattoi olla turvatilipetoksen tyyppisestä huijauksesta. Osa rahoista on sittemmin saatu takaisin.

Danske Bankin säästötilituotteen nimi saattaa muuttua yleistyneen huijausmuodon takia.

Danske Bank pohtiikin nyt Turvatili-tuotteen nimen vaihtamista.

– Danske Bankin Turvatili on säästämiseen tarkoitettu tilituote. Ymmärrämme totta kai, että se voi tässä tilanteessa aiheuttaa hämmennystä ja kysymyksiä ja siksi arvioimme, että tulisiko nimeä muuttaa, kertoo Danske Bankin päivittäispalveluista vastaava johtaja Heli Pieninkeroinen.