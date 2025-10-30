Danske Bankin säästötilituotteen nimi saattaa muuttua yleistyneen huijausmuodon takia.
Danske Bank pohtii Turvatili-nimisen tilituotteen nimen vaihtamista. Syynä on se, että niin sanotut turvatilipetokset ovat yleistyneet viime vuosina.
Danske Bankin Turvatili-niminen tilituote on herättänyt asiakkaissa hämmennystä, sillä samaan aikaan niin sanotut turvatilipetokset ovat yleistyneet.
Poliisi on varoittanut ettei petoksilta suojaavia turvatilejä ole olemassa, vaan kyse on huijauksesta.
MTV Uutiset kertoi eilen, että Suomen Pankin entinen pääjohtaja Erkki Liikanen menetti viime vuonna tapahtuneessa huijauksessa kymmeniä tuhansia euroja, ja että kyse saattoi olla turvatilipetoksen tyyppisestä huijauksesta. Osa rahoista on sittemmin saatu takaisin.