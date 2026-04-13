Kiekonheittäjäsuuruus Daniel Ståhlin isä Janne Ståhl on kuollut, ruotsalainen yleisurheiluseura Spårvägens Friidrottsklubb kertoo.

– Surullisin mielin olemme vastaanottaneet tiedon, että Janne Ståhl on poistunut keskuudestamme 77-vuotiaana. Hän oli Spårvägenin jäsen 52 vuotta, seura kirjoittaa.

Janne Ståhl oli aikanaan moukarinheittäjä ja voitti viisi Ruotsin joukkuemestaruutta. Hän myös työskenteli poliisina.

Spårvägens Friidrottsklubb luonnehti, että Janne Ståhl muistetaan isona, vahvana, turvallisena ja hauskana henkilönä.

Hän sai Turusta kotoisin olevan Taina-vaimonsa kanssa kaksi lasta, vuonna 1990 syntyneen Annelin ja vuonna 1992 syntyneen Danielin.

Aftonbladet sai suru-uutisesta yhteyden Daniel Ståhlin mediavastaava Niclas Greeniin.

– Olen puhunut Danielin kanssa, perhe haluaa surra nyt rauhassa, Green kommentoi.

Isä-Janne seurasi poikaansa Danielia moniin arvokilpailuihin yhdessä Taina Ståhlin kanssa.

Ruotsinsuomalainen Daniel Ståhl on voittanut kiekkourallaan olympiakullan ja kolme maailmanmestaruutta.