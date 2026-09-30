Cristiano Ronaldo otti ja lähti Portugalin maajoukkueen vahvuudesta.

Cristiano Ronaldo kertoo päättäneensä lähteä Portugalin jalkapallomaajoukkueen harjoitusleiriltä valmentajan lehdistötilaisuuden ja maan jalkapalloliiton puheenjohtajan kanssa käydyn keskustelun jälkeen.

– Kerron aikanaan Portugalin kansalle totuuden syistä, jotka johtivat lähtööni maajoukkueesta – joukkueesta, jolle olen aina ollut omistautunut, Ronaldo kirjoittaa sosiaalisessa mediassa.

Portugalin päävalmentaja Jorge Jesus jätti maansa historian parhaimpana jalkapalloilijana tunnetun Ronaldon, 41, vaihtopenkille sunnuntaina Oslossa Kansojen liigan ottelussa Norjaa vastaan.

– Jos tarvitsen sinua puoleksi tunniksi kentälle, pääset pelaamaan. Jos en tarvitse, sitten et pääse. Yksikään pelaaja ei pysty vaikuttamaan päätöksiini. Ei hän, eikä kukaan muukaan, Jesus oli sanonut.

Portugali kohtaa seuraavaksi Tanskan torstaina Kööpenhaminassa.

Ronaldo toivotti Portugalille ja kaikille joukkuetovereilleen onnea. Eri mediatietojen mukaan hän olisi hypännyt yksityiskoneeseen Kööpenhaminasta kohti Madridia.