Näyttelijä-ohjaaja-tuottaja Rob Reiner on löydetty kuolleena kotoaan vaimonsa kanssa, kertovat mediat.
Televisio- ja elokuvaurastaan tunnettu Rob Reiner, 78, ja hänen vaimonsa Michele Singer Reiner, 68, ovat menehtyneet.
Pariskunnan läheiset ovat vahvistaneet asian Varietylle. Aiheesta uutisoivat myös muun muassa People ja TMZ.
– Syvästi surullisina ilmoitamme Michele ja Rob Reinerin traagisesta poismenosta. Olemme murtuneita tästä äkillisestä menetyksestä ja pyydämme yksityisyyttä tänä uskomattoman vaikeana aikana, CNN siteeraa lausuntoa.
People-lehden perhettä lähellä olevien lähteiden mukaan teosta epäiltäisiin pariskunnan poikaa, mutta tälle ei ole saatu vahvistusta.
Myös Los Angeles Timesin mukaan poliisi on kuulustellut pariskunnan perheenjäsentä epäiltyyn rikokseen liittyen.