Pulp Fiction -elokuvasta tuttu näyttelijä on kuollut.
Näyttelijä Peter Greene on kuollut 60-vuotiaana. Greene muistetaan muun muassa ikonisesta Pulp Fiction -elokuvasta, jossa hänet nähtiin Zed-pahiksen roolissa. Hänet nähtiin pahiksena myös Jim Carreyn tähdittämässä The Mask -elokuvassa.
Greenen manageri Gregg Edwards vahvisti tämän kuolleen kodissaan New Yorkissa perjantaina. Greene löydettiin asunnostaan elottomana ja todettiin kuolleeksi.
Edwards kertasi People-lehdelle myös viimeistä puheluaan näyttelijän kanssa keskiviikolta.
– Hän kuulosti olevan kunnossa. Se oli normaali keskustelu, Edwards sanoi.
Greene oli valmistautumassa leikkaukseen, jossa häneltä poistettiin hyvälaatuinen kasvain keuhkoista.
– Hän oli hiukan hermostunut operaatiosta, mutta sanoi, ettei se ollut kovin vakavaa, manageri kuvaili.