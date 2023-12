Céline Dionin heikentynyt terveydentila, Kwanin paluu ja Veitola.doc – nämä viihdeaiheet nousivat otsikohin jouluviikolla

Joulu tulla jollottaa, mutta viihdemaailmasta on siitäkin huolimatta noussut jälleen tälläkin viikolla erilaisia puheenaiheeksi nousseita aiheita. Joukkoon on mahtunut sekä iloisia uutisia että ikäviä tapahtumia.

Tähän artikkeliin on koottu tällä viikolla otsikoihin nousseita viihdemaailman tapahtumia Suomesta ja ulkomailta. Katso listaus alta!

Suomi

Syynä ohjelman siirtämiseen myöhemmäksi on Katujengit ja nuorten rikollisuus -jakson muokkaaminen. Jaksoa muutetaan niin, että lukuisista vakavista rikoksista tuomitun Milan Jaffin haastattelu leikataan pois. Jakso ja erityisesti Milan Jaffin haastattelu on saanut aikaan ristiriitaisen vastaanoton.

Näyttelijä Olga Temonen kertoi Instagramiin maanantaina 18. joulukuuta jakamassaan päivityksessä , että hänen aivoistaan löydettiin pari kuukautta sitten syöpä. Temonen kertoi päivityksessään syövän olevan sellaisessa paikassa, ettei sen leikkaaminen ole mahdollista, ja että hän on aloittanut sädehoidot.

Ylen Luovien sisältöjen ja median johtaja Ville Vilén vahvisti MTV Uutisille Yleisradion vastaanottaneen viime aikoina paljon viestejä, joissa vaaditaan Suomen vetäytymistä vuoden 2024 Euroviisuista, mikäli Israel on mukana kilpailussa.

Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet on yksi viidestätoista elokuvasta, joka on valittu etenemään kohti parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkintoa.

Ulkomaat

Maailman johtaviin ketamiiniasiantuntijoihin kuuluva, The Ketamine Papers: Science, Therapy, and Transformation -kirjan kirjoittanut tohtori Philip Wolfson kommentoi New York Postille uskovansa, että Perry otti tarkoituksellisesti suuren määrän ketamiinia.