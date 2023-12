Costello Hautamäki Popedan uudesta solistista: "Emme voisi ottaa tähän orkesteriin kauhean vakavia ihmisiä"

Popedan kitaristi Costello Hautamäki kertoi MTV Uutisille 21. joulukuuta, että Popedan uusi laulaja on valittu musiikki edellä.

– Laulusolistin pitää olla hyvä. Rockissa se tarkoittaa, että pitää olla palkeita ja keuhkoja sen verran, että lähtee rock’n’roll. Popedassa on varmaan ollut parikymmentä äijää näiden vuosien aikana, niin aina ollut ehtona se, että pitää ymmärtää Popedan filosofia. Esimerkiksi se, mitä hauskaa on Sukset-kappaleessa. Kappalehan on ihan älytön, mutta siinä pitää ymmärtää Popedan sisäinen huumori. Jos ei tällaisia asioita pidä hauskana, niin ei pärjää Popedassa. Emme voisi ottaa tähän orkesteriin kauhean vakavia ihmisiä, Hautamäki kertoi.