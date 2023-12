Kwan-yhtye tekee paluun!

– Olimme pyöritelleet paluun mahdollisuutta jo ennen koronaa, mutta sitten se jäi. Kunnes Jyrki69 pyysi meitä vierailemaan omaan esitykseensä Vain elämää -ohjelmaan vuonna 2022. Silloin tajusimme, että meillä on yhä se sama energia ja fiilis tallella ja ryhdyimme tosissamme puuhaamaan paluuta, Mariko kommentoi tiedotteessa.

– Odotamme tulevaa jo todella innolla – on mahtavaa päästä kirmahtamaan yksi kesä festarilavoilla! hän lisää.

Kwan-yhtyeen tunnetuimpia hittejä olivat Tainted Love, Shine ja Late. Yhtye vuonna 2008 jäävänsä luovalle tauolle, jonka jälkeen yhtyettä ei ole nähty esiintymislavoilla vuoden 2009 Euroviisukarsintoja ja Ylen vuoden 2014 We want more -ohjelmaan liittynyttä esiintymistä lukuun ottamatta.