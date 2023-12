Tuukka Temonen kertoo, millaiset olivat syöpädiagnoosin saaneen Olga Temosen ensioireet

Näyttelijä Olga Temonen kertoi Instagramiin maanantaina 18. joulukuuta jakamassaan päivityksessä , että hänen aivoistaan löydettiin pari kuukautta sitten syöpä. Temonen kertoi päivityksessään syövän olevan sellaisessa paikassa, ettei sen leikkaaminen ole mahdollista, ja että hän on aloittanut sädehoidot.

– Tää tauti on 4-luokkaa, eli taistelu on tiukkaa, mutta kaikki keinot on käytössä. Olen ikuinen optimisti, elän innolla joka päivä, oli elämä miten pitkä tahansa, Temonen kirjoittaa päivityksessään.