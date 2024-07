Onlyfans-tähti Crista Jaatinen meinasi kuolla 17-vuotiaana pakaraleikkauksen jälkeen: "Olen syönyt opiaatteja kohta neljä vuotta"

– Se on todella vaarallinen operaatio, mutta siihen aikaan Suomessa ei ollut mitään BBL-trendiä (brazilian butt lift). Yksi tuttuni oli käynyt tekemässä, ja siitä sain tietää, että tällaisia on olemassa. Mielestäni se näytti kivalle. Siitä se sitten lähti. Se on ollut tosi tyhmää, mutta olen ollut niin nuori, etten ajatellut. Ei minulla ollut siihen mitään syytä. Ajattelin vain, että miksei, Jaatinen sanoo jaksossa Maria Veitolalle .

– Sain kolme tulehdusta. Keskellä yötä suoraan Jorviin ambulanssilla. Lääkäri sanoi, että nyt on sellainen tilanne, että kroppani on niin huonossa kunnossa, olen niin tulehtunut ja minulla on kova kuume, että on 50 prosentin mahdollisuus selvitä leikkauksesta hengissä.