TIS-Jasmine avoimena hänen ja Jyrken parisuhteesta ja erosta: "Tänä vuonna mut on tuhottu aivan täysin"

– Eron syytä en lähde sen enempää avaamaan. Olen täysin sinut sen kanssa, että mun puolen tarinasta tietää vain ihmiset, kenen tarvii, ja Jyrke voi kertoa enemmän, mikäli hän siitä haluaa puhua. Päätös erosta ei ollut molempien, vaan minun. Haluaisin sanoa, että me pysytään ystävinä, mutta jos jostain ollaan samaa mieltä niin siitä, että se raja on meidän kohdalla kyllä ylitetty jo vuosia sitten, Jasmine kirjoitti avoimena.

View this post on Instagram

– Tänä vuonna mut on tuhottu aivan täysin. Eniten kuitenkin syytän itseäni, että annoin sen kaiken tapahtua, koska se, mitä sä siedät muilta ihmisiltä, on nimenomaan se, mitä sä tulet saamaan. Oon itse pahoillani siitä, että annoin tärkeimmälle ihmiselle mun elämässä käsityksen, että no matter what I would always stay, koska kukaan ei jaksa määräänsä enempää, ja mä venytin mun oman mielenterveyden ihan äärirajoille siksi, että pystyin olemaan hänen kanssaan pidempään, Jasmine kirjoitti.