Näitä julkkiksia suomalaiset googlasivat vuonna 2021 – menehtyneiden tähtien elämä kiinnosti

Hakujätti Google on julkaissut jälleen vuosittaisia hakutuloksiaan.

Sekä puheenaiheiden että viihde-kategorian ykkösenä komeilee sen sijaan hieman yllättäen suurelle yleisölle tuntematon, Popcat click -niminen nettipeli . Internet-meemistä alkunsa saanut peli nousi Suomessakin viraalihitiksi. Suomi on kahdeksantena ympäri maailmaa suosiota herättäneessä pelissä.

Haetuimmat viihdeilmiöt

Varsinkin ala-asteikäisten suosiossa olevan nettipelin lisäksi suomalaisia vaikuttaa kiinnostaneen erityisesti kansainväliseen suursuosioon noussut Netflix-sarja Squid Game. Dalgona-makeiset ja silmittömän väkivallan keskustelunaiheeksi nostaneesta sarjasta on lupailtu jo toista kautta .

Viihdeaiheista tapetille nousi myös legendaarinen Hannu Karpo ohjelmasta Karpolla on asiaa. Kuluneen vuoden huhtikuussa julkaistiin haastattelu , jossa Hannu Karpon poika Sampo Karpo haastattelee isäänsä tämän tyhjentäessä työhuonettaan.

Suomalaisia kiinnostivat erityisesti myös Love Island Suomi -sarja , jonka kolmatta tuotantokautta seurattiin tänä syksynä AVA-kanavalla. Jos et ole vielä tätä rakkaudentäyteistä realitya katsonut, sarjan toinen ja kolmas tuotantokausi on nähtävissä mtv-palvelussa .

Maajussille morsian -sarja on viihdyttänyt suomalaisia jo useamman vuoden ajan, mutta tänä vuonna suomalaiset hakivat tietoa erityisesti Maajussille morsian maailmalla -ohjelmasta. MTV Uutiset kertoi heinäkuussa siitä, miten ohjelmassa rakkautta etsinyt maajussi-Roy on muuttanut pysyvästi Suomeen. Myös Maajussille morsian maailmalla -ohjelman ensimmäinen tuotantokausi on katsottavissa mtv-palvelussa.