MTV Oy on saanut langettavan koskien dokumenttiohjelmasta poisleikattua haastattelua. Julkisen sanan neuvosto antoi asiassa päätöksen tänään.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 2, ja antaa sille huomautuksen. Kyse on Veitola.doc-dokumenttisarjan jaksoon Katujengit ja nuorten rikollisuus sisältyneestä, useista rikoksista tuomitun Milan Jaffin haastattelusta.

Lue päätös kokonaisuudessaan alta sekä JSN:n verkkosivuilta.

Langettava päätös 9106 & 9107/MTV/24

MTV

Asia: journalistinen päätösvalta

MTV päätti leikata dokumenttiohjelmasta pois haastattelun, joka oli herättänyt ennakolta kriittistä kohua. Kanava ei esittänyt journalistista perustetta päätökselleen. Yleisön luottamus tiedonvälityksen riippumattomuuteen nojaa osaltaan siihen, että mediat pystyvät perustelemaan suurta julkista huomiota saaneet päätöksensä journalistisin perustein.

Kantelut kohdistuvat MTV:n päätökseen jättää esittämättä Veitola.doc-dokumenttisarjan jaksoon Katujengit ja nuorten rikollisuus sisältynyt, useista rikoksista tuomitun Milan Jaffin haastattelu. Jakso oli ennakkomarkkinoinnin mukaan määrä julkaista MTV Katsomossa 28.12.2023.

Kantelu 9106/MTV/24, 23.1.2024

Kantelun mukaan dokumentti ennakkosensuroitiin anonyymin Jodel-keskustelukanavalta lähteneen keskustelun vuoksi. Dokumentin tietojen tultua julki Jodelissa tuomittiin dokumenttia varten tehty Milan Jaffin haastattelu, jolloin MTV ilmoitti poistavansa haastattelun dokumentista ja siirtävänsä koko neliosaisen dokumenttisarjan julkaisua.

Kantelun mukaan dokumentti oli journalistisesti perusteltu, laajasti taustoitettu ja kriittinen, ja sen aihe oli yhteiskunnallisesti merkittävä. MTV oli hyväksynyt suunnittelu- ja tuotantovaiheissa jakson sisällön ja tehnyt valmiista jaksosta julkaisupäätöksen. Kantelun mukaan dokumentin toimittaja työryhmineen oli ammattitaitoisesti perehtynyt aiheeseen ja toteuttanut haastattelut aiheen haastavuuden huomioiden, mutta haastattelua ja näkökulmaa ei pystytty arvioimaan, kun sitä ei julkaistu, vaan se ennakkosensuroitiin ilman journalistisia perusteita.

Kantelun mukaan MTV ei torjunut painostusta, jolla yritettiin estää dokumentin julkaisu.

Kantelu 9107/MTV/24, 24.1.2024

Kantelun mukaan ohjelmasta oli julkaistu vasta mainos, joka nostatti tunteita. Jodel-keskustelukanavalla ja Ylilauta-keskustelupalstalla oli haastattelun tuomitsevia kommentteja, ja iltapäivälehdet lähtivät kasvattamaan niistä isompaa kohua. Anonyymeillä keskustelupalstoilla kehotettiin ihmisiä lähettämään vaatimuksia haastattelun sensuroinnista MTV:lle.

Kantelun mukaan dokumentti on pieteetillä taustoitettu, journalistisesti perusteltu ja kriittinen. Katujengi-ilmiö on aiheena yhteiskunnallisesti hyvin ajankohtainen ja merkittävä, ja kantelun mukaan on perusteltua keskustella myös heidän kanssaan, joita ilmiö koskettaa. MTV oli hyväksynyt suunnittelu- ja tuotantovaiheissa jakson sisällön ja tehnyt valmiista jaksosta julkaisupäätöksen. Kantelijan tietojen mukaan päätös siitä, että ohjelmaa ei esitetä, tehtiin kanavan johdossa anonyymista keskustelusta lähtöisin olevan mediahuomion vuoksi, dokumentin tekijöiden journalistisia perusteluita kuulematta. Kantelija kertoo olleensa mukana jakson teossa asiantuntijana. Häntäkään ei kuultu.

Kantelun mukaan tämänkaltainen ennakkosensuuri on vahingollista yhteiskunnallisesti vaikeiden asioiden käsittelylle ja estää joidenkin ihmisten sananvapauden julkisessa keskustelussa, jos heidän haastatteluidensa julkaisupäätöksistä päätetään anonyymeilla keskustelupalstoilla.

Kantelun mukaan on syytä tutkia, onko Journalistin ohjeiden kohtia 2 ja 3 rikottu.

Neuvosto soveltaa kantelujen käsittelyssä 30.9.2024 asti voimassa olleita Journalistin ohjeita.

MTV:n vastaus 2.9.2024

MTV:n sisältö- ja kanavajohtaja Iina Eloranta toteaa, että MTV ei katso rikkoneensa Journalistin ohjeita Veitola.doc-dokumenttisarjan julkaisussa.

Kanavajohtajan mukaan MTV:llä on oikeus sisällön julkaisijana tehdä julkaisupäätöksiä, esittää tai olla esittämättä ohjelmia, julkaisuprosessin kaikissa vaiheissa. Veitola.doc-sarjan julkaisupäätökseen ei vaikuttanut kukaan ulkopuolinen. Päätös tehtiin normaaliin tapaan kokonaisvaltaisen, MTV:n oman harkinnan perusteella.

Toisen kantelun mukaan päätös perumisesta tehtiin dokumentin tekijöiden journalistisia perusteita kuulematta, eikä myöskään jakson teossa asiantuntijana käytettyä kantelijaa kuultu.

Kanavajohtaja toteaa, että yksittäisen ohjelman työryhmä tai työryhmän jäsen ei voi vaikuttaa MTV:n julkaisupäätöksiin, ja tämä on myös MTV:n ohjelmasopimuksissa selkeästi mainittu. Päätöstä tehtäessä keskusteltiin yleisen tavan mukaan työryhmää edustavien ohjelman vastaavan tuottajan ja tuottajan kanssa sekä kuultiin MTV:lle tärkeitä sidosryhmiä. Julkaisupäätöksistä vastaa aina yksinomaan MTV – uutisohjelmiston osalta päätoimittaja ja muun ohjelmiston osalta kanavajohtaja.

MTV katsoo, että kyse ei ole ennakkosensuurista, vaan normaaliin MTV:n julkaisuprosessiin kuuluvasta julkaisupäätöksestä. Päätökseen eivät vaikuttaneet anonyymit keskustelupalstat. Kantelijat eivät ole esittäneet mitään näyttöä väitteilleen siitä, että päätös olisi tehty anonyymin somekeskustelun perusteella. Päätöstä tehtäessä MTV:llä oli vahva tahto muokata jaksoa uudelleen, jotta tärkeää yhteiskunnallista asiaa olisi ollut mahdollista käsitellä. Tätä mahdollisuutta myös tarjottiin dokumentin työryhmälle. MTV:n tahdosta huolimatta uuden jakson muokkaaminen ei kuitenkaan toteutunut.

Kanavajohtaja toteaa, että MTV on julkisesti kiittänyt Maria Veitolaa ja työryhmää ammattitaitoisesta ja vastuullisesti tehdystä työstä. MTV on tehnyt julkaisupäätöksen normaalin julkaisuprosessin mukaisesti ilman ulkopuolista painostusta.

Vastauksen täydennykset 30.10. ja 2.12.2024

Julkisen sanan neuvosto pyysi MTV:tä täydentämään vastausta haastattelun poistamisen journalististen perusteiden ja kanavajohtajan oman roolin osalta.

Kanavajohtaja korostaa, että Veitola.doc ei ole osa MTV Uutisten journalistista kokonaisuutta, vaan MTV:n kotimaisen ohjelmaosaston tilaus, joten ohjelman sijoittelu sekä esityspäätökset tehtiin osana MTV:n kokonaisohjelmiston kokonaisuutta. MTV:n kokonaisohjelmisto sisältää kotimaisen viihteen ja realityn, kotimaisen draaman ja yksittäiset dokumentaariset sarjat, kansainväliset sisällöt, elokuvat ja urheilun. Sen suunnittelua ja esitys-/julkaisupäätöksiä ohjaavat ensisijaisesti ohjelmiston suorite, mutta myös MTV:n brändilliset tekijät.

MTV Uutisten journalistiset päätökset tehdään tästä suunnittelusta täysin erillisinä uutistoimituksen sisällä.

MTV pitää katujengejä ja nuorisorikollisuutta erittäin tärkeinä aiheina käsitellä. MTV ei halunnut, että jakson yksittäinen haastattelu olisi vienyt huomion tärkeältä yhteiskunnalliselta keskustelulta ja jakson kokonaisuudelta. Sen vuoksi päädyttiin ratkaisuun, että jaksoa muokataan. Milan Jaffia koskeva osuus olisi jäänyt pois ja muuten jakso olisi muokattuna toteutettu ja myös näytetty. Tämä ei MTV:stä riippumattomista syistä valitettavasti ollut mahdollista.

MTV:n kokonaisohjelmiston suunnittelussa ei ole tavatonta, että jo markkinoidun sarjan esitykseen tulee viime hetken muutoksia. Kanavajohtaja toteaa, että näitä ratkaisuja on tehty muitakin kuluvana vuonna. MTV:llä on oikeus tehdä ohjelmistoon muutoksia julkaisuprosessin kaikissa vaiheissa. Tässä tapauksessa katsottiin, että yksittäisen jakson muokkaaminen olisi ollut jakson ja ohjelmasarjan kokonaisuuden kannalta paras ratkaisu.

Kanavajohtaja täsmentää, että ennen päätöstä kuullut sidosryhmät tarkoittavat MTV Uutisten päätoimittajia sekä rikostoimitusta. Asiassa ei kuultu ulkoisia sidosryhmiä. Eri sisäisten sidosryhmien kanssa keskustelu on normaali käytäntö ohjelmamuutostapauksissa.

Kanavajohtajan itsensä tietoon kyseinen haastattelu oli tullut ohjelman viimeistelyvaiheessa.

Ratkaisu

JO 2: Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.

JO 3: Journalistilla on oikeus ja velvollisuus torjua painostus tai houkuttelu, jolla yritetään ohjata, estää tai rajoittaa tiedonvälitystä.

MTV teetti Veitola.doc-dokumenttisarjasta uusia jaksoja, joista yksi käsitteli katujengejä ja nuorisorikollisuutta. Jaksossa muun muassa haastateltiin vakavista rikoksista tuomittua, julkisuudessa paljon esiintynyttä nuorta miestä vankilassa. Ennakkomarkkinoinnin alettua sosiaalisen median alustoilla ja mediassa esitettiin voimakasta kritiikkiä haastattelua kohtaan. MTV tiedotti siirtävänsä sarjan julkaisua ja leikkaavansa haastattelun jaksosta pois.

Julkisen sanan neuvosto tarkastelee vain MTV:n alkuperäistä, vankilahaastattelun poisleikkaamista koskenutta päätöstä. Neuvosto ei ota kantaa siihen, että sittemmin MTV jätti kyseisen dokumenttijakson kokonaan julkaisematta.

Neuvosto katsoo, että päätös perua valmiin, näyttävästi markkinoidun haastattelun julkaisu oli poikkeuksellinen. Päätös erosi tavanomaisesta viime hetken ohjelmistomuutoksesta muun muassa siten, että kanava päätti alun perin puuttua vain osaan dokumenttijakson sisällöstä. Neuvostolle muodostuneen kuvan mukaan MTV piti kuitenkin päätösvallan itsellään, eikä ole viitteitä siitä, että päätös olisi tehty jonkin tietyn tahon painostukseen taipuen.

MTV:n vastauksen mukaan dokumenttisarjan julkaisu oli MTV:n organisaatiossa kanavajohdon eikä journalistisen johdon vastuulla. Kun sarjassa kuitenkin oli kyse toimituksellisesta sisällöstä, neuvosto katsoo, että Journalistin ohjeisiin sitoutuneen kanavan voidaan edellyttää tekevän julkaisupäätökset journalistisesti kestävin perustein.

MTV:n mukaan haastattelu olisi vienyt huomion tärkeältä yhteiskunnalliselta keskustelulta ja kyseisen jakson kokonaisuudelta. Lisäksi MTV:n vastauksessa viitataan muun muassa MTV:n brändiin, mutta vastauksessa ei yksilöidä asiaa tarkemmin. Neuvosto pitää näitä syitä sinänsä ymmärrettävinä, mutta ei journalistisesti riittävän painavina perustelemaan päätöstä tilanteessa, johon liittyi kova julkinen kritiikki ja paine.

Neuvosto toteaa, että medialla on lähtökohtaisesti oikeus päättää, mitä se julkaisee. Neuvosto korostaa, että myös valmiita haastatteluja voidaan päättää jättää julkaisematta journalistisen harkinnan perusteella. Tässä tapauksessa neuvosto ei kuitenkaan pysty kanavan vastauksen perusteella vakuuttumaan päätöksen taustalla vaikuttaneiden syiden journalistisuudesta. MTV ei ole viitannut esimerkiksi siihen, että haastattelun sisällössä olisi havaittu ongelmia, joiden takia haastattelun julkaisu peruttiin. Neuvosto muistuttaa, että yleisön luottamus tiedonvälityksen riippumattomuuteen nojaa osaltaan siihen, että mediat pystyvät perustelemaan suurta julkista huomiota saaneet päätöksensä journalistisin perustein.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 2, ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisu tehty: 11.12.2024

Ratkaisun tekivät:

Eero Hyvönen (pj.), Tommi Hatinen, Marja Keskitalo, Johannes Koponen, Minna McGill, Sara Nurmilaukas, Alma Onali, Margareta Salonen, Timo Sipola, Jani Tanskanen, Mari Tuohiniemi, Marjukka Vainio-Rossi ja Erja Yläjärvi.