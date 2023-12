Olga Temosen aivoista löydettiin syöpä: "Kaikki keinot on käytössä"

– Vain muutama kuukausi sitten elämä oli aivan normaalia puurtamista. Nyt se on muuttunut täysin. Multa löydettiin pari kuukautta sitten syöpä. Eikä mikä tahansa, vaan aivoista ja niin pahasta paikasta, ettei leikkaus ole mahdollinen, Temonen kirjoittaa.

– Mutta täällä mä yhä olen ja aion vielä pitkään ollakin. Tämä tauti on 4-luokkaa, eli taistelu on tiukkaa, mutta kaikki keinot on käytössä. Olen ikuinen optimisti, elän innolla joka päivä, oli elämä miten pitkä tahansa. Toivon kaikille hyvää ja rauhallista joulua, hän kirjoittaa.