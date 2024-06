Henni on joutunut pelkäämään vuosikausia jatkuvasti isosiskonsa hengen puolesta: "Tuo sairaus voi tappaa Hetan"

Sarjan kauden ensimmäisessä jaksossa aiheena on syömishäiriöt. Veitola tapaa jaksossa syömishäiriötä pitkään sairastaneen Hetan ja tämän siskon Hennin .

– Kyllä olen aika monta kertaa käynyt läpi mielessäni, että... tuo sairaus voi tappaa Hetan. Ja se on ollut tosi raskasta totta kai kuulla se, että toinen ihan oikeasti toivoo, että voisi kuolla, ettei tarvitsisi kestää, Henni kertoo.

– Ei me voida ikinä tietää, milloin kukin tästä maailmasta lähtee, mutta jotenkin se, että joutuu katsomaan vierestä, että toinen yrittää tehdä sitä itselleen. Ja sitten ole miettinyt sitä, miten esimerkiksi Hetan lapsen kävisi, jos Hetaa ei olisikaan. Kaikki nuo kelat on käynyt läpi.

Hetalla on alle kouluikäinen lapsi. Tällä hetkellä hän pystyy elämään itsenäistä arkea, vaikka haasteet eivät ole kadonneet. Eikä sairaus.

– Minä vaan olen ehkä sitten ollut sellainen persoona, että minulla on aina ollut vähän keskimääräistä heikompi itsetunto ja olen kokenut, etten ole tarpeeksi arvokas sellaisena kuin olen, Heta kertoo.

Heta kertoo kokeneensa onnistumisen tunnetta vanhemmuudesta, mutta muita isoja ylpeydenaiheita omasta elämästä hänen on kertomansa mukaan vaikeaa nimetä.

– Se katse omaa itseä kohtaan on niin kriittinen, ja siltikin, vaikka niitä onnistumisia olisi ollut, niin sitten aina palaa siihen, että no mutta, en ole vieläkään parantunut syömishäiriöstä tai olen sairastanut sitä näin ja näin monta vuotta.

Pitkän pohdinnan jälkeen Heta kertoo kuvailevansa suhdettaan syömishäiriöön yhdellä sanalla: riippuvuus. Kaikkien niiden vuosien aikana, kun hän on sairastanut, on hän halunnut päästä siitä eroon. Parantua ja päästää irti. Siinä on kuitenkin ristiriitoja.