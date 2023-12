Ketamiiniin perehtyneeltä tohtorilta karu väite Matthew Perryn kuolemasta

New York Post kertoo, että kuolinsyyraportin mukaan Perryn elimistössä ollut ketamiinin määrä vastasi leikkauspotilaille annettua nukutusaineen määrää. Lehden mukaan ketamiini voi jättää käyttäjän "transsiin" ja olla vaarallinen, kun sitä otetaan sellaisina määrinä kuin Perry vaikuttaisi ottaneen.

Maailman johtaviin ketamiiniasiantuntijoihin kuuluva, The Ketamine Papers: Science, Therapy, and Transformation -kirjan kirjoittanut tohtori Philip Wolfson kommentoi New York Postille uskovansa, että Perry otti tarkoituksellisesti suuren määrän ketamiinia.