Kolme nuorta kertoo, miksi sairastuivat syömishäiriöön: "Sitä jopa häpeää, kuinka syvällä se on"

Veitola.doc -dokumenttisarjan toisella kaudella Maria Veitola tutustuu kolmeen uuteen aiheeseen, jotka ovat syömishäiriöt, kauneuskirurgia ja pistoshoidot sekä psykedeelit.

Ensimmäisessä jaksossa teemana on syömishäiriöt. Juontaja Maria Veitola tapaa jaksossa kolme nuorta, jotka ovat kirjoilla Syömishäiriökeskuksen kuntoutuksessa. Nuoret asuvat hoitojaksonsa aikana keskuksessa, jossa on yhteensä seitsemän paikkaa.

Paikoista vain kolme on kuitenkin täytetty kuvaushetkellä. Hoitoon pääsee joko maksusitoumuksella tai omalla rahalla. Apulaisosastohoitaja Aino kertoo Veitolalle jaksossa, etteivät paikat ole täynnä, sillä maksusitoumuksia ei ole tullut enempää.

Veitola osallistuu hoitajan ja nuorten yhteiseen aamupiiriin. Yksi piirin rutiineista on muun muassa se, että kaikki osallistujat rasvaavat kätensä.

– Syömishäiriöisillä voi olla joskus vaikeaa käyttää tämmöisiä kosmetiikkatuotteita, niin me harjoitellaan tässä sitä käsien rasvaamista samalla. Joku voi ajatella sitä vaikka niin, että kun puhutaan käsirasvasta, niin se rasva jotenkin imeytyisi omaan kehoon vaikka se ei ole niin. Tähän sairauteen liittyy semmoisia uskomuksia, jotka voivat tuntua muista vähän erikoisilta, hoitaja Aino selittää Veitolalle.

Kuntoutuksessa oleva Tinja kertoo, että hänen syömishäiriönsä taustalla on muun muassa lapsuuden erilaiset haasteet sekä monenlaiset traumat. Hänen mukaansa myös balettiharrastuksella on ollut tekemistä syömishäiriön kehittymisessä, sillä sille ominaisessa lajikulttuurissa pyritään siroon ulkomuotoon.

Syömishäiriötä sairastaville ja läheisille tarkoitettu Suomishäiriöliiton tukipuhelin numerossa 02 251 9207 päivystää maanantaisin klo 9.00–15.00, keskiviikkoisin klo 15-17 ja torstaisin klo 11-15.

Anni puolestaan kertoo olleensa aina hyvin suorituskeskeinen ihminen, jonka "aivot kaipasivat pakokeinoa", kun langat eivät enää tahtoneet pysyä käsissä.

Kumpikin nuorista on myös sitä mieltä, että sosiaalisella medialla on ollut valtava vaikutus siihen, miksi he sairastuivat.

– TikTok on varmaan yksi iso syy siihen, miksi sairastuin syömishäiriöön, koska siellä oli niin paljon triggeröivää sisältöä, Anni toteaa.

Annin mukaan hän itse on törmännyt sovelluksessa jatkuvasti sisältöön, jossa esiintyvät henkilöt ovat selkeästi itsekin sairaita. Monissa julkaisuissa esitellään erilaisia, hyvin alipainoisia kehoja.

– Sen huomaa, että se hoikkuuden ihannointi on ihan tosi syvällä itsessä. Sitä jopa häpeää, kuinka syvällä se on tai kuinka isossa osassa ajattelua se on. Vaikka sitä ei haluaisikaan, niin se on jotenkin niin juurtunut sinne ajatuksiin, Anni kertoo.

Kolmas nuori Pinja kertoo itse kokevansa, ettei hänellä ole elämässään mitään muuta kuin syömishäiriö.

– Tuntuu, että se on ainoa asia elämässäni. Elämäni tarkoitus on olla syömishäiriöinen. Ja koko ajan vaan pitää olla sairaampi ja sairaampi. Vaikka tiedän, ettei se johda muuhun kuin siihen, että syömishäiriö vain haluaa, että kuolen. Se on sitten vasta tyytyväinen, kun olen haudassa. Jotenkin se on ainoa asia elämässäni, ja luo turvaa.