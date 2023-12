Kauramiljonäärin avioero, Jouni Hynysen Vain elämää -tilitys, Emmi Granlundin uusi rakas... – nämä aiheet puhuttivat viihdemaailmassa tällä viikolla

Tähän artikkeliin on koottu tämän viikon puhututtaneimpia viihdemaailman käänteitä Suomesta ja ulkomailta. Katso listaus alta!

Ohjaaja Aki Kaurismäen elokuva Kuolleet lehdet on ehdolla parhaan ei-englanninkielisen elokuvan Golden Globe - eli Kultainen maapallo -palkinnon voittajaksi. Lisäksi Alma Pöysti on ehdolla parhaaksi naisnäyttelijäksi musikaali- ja komediaelokuvien kategoriassa.

Presidenttikisaan valitsijayhdistyksen kautta mukaan lähtenyt Ulkopolittisen instituutin johtaja Mika Aaltola vastaa hänestä googletettuihin kysymyksiin Ehdokkaat vs. google -ohjelmassa.

Aaltolan ja hänen vaimonsa Kirsi Aaltolan ensitapaamisesta on ollut julkisuudessa erilaisia versioita. Nyt Aaltola kertoo Ehdokkaat vs. google -ohjelmassa, milloin heidän rakkautensa syttyi.

Myös Perussuomalaisten presidenttiehdokas Jussi Halla-aho pääsi vastaamaan hänestä googletettuihin kysymyksiin Ehdokkaat vs. google -ohjelmassa.

Miehen perhe kiinnostaa nettikansaa. Halla-aholla on viisi lasta, joista vanhin on 20-vuotias ja nuorin vasta kahdeksan. Nuorimmainen lapsi on avioliiton ulkopuolisesta suhteesta.