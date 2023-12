Anniina Valtosen lapsi syntyi

Meteorologi ja Puoli seitsemän -ohjelman juontaja Anniina Valtonen on saanut lapsen. Valtonen kertoo ilouutisen Instagram-tilillään julkaisemansa kuvan yhteydessä.

– Kuvassa on omaa syntymäpäiväänsä juhliva melko tuore äiti. Äiti, jonka koti on kaaoksen vallassa, mutta se ei haittaa juuri nyt. Äiti, jonka keho on väsynyt ja kipeä paikoista, joista ei edes tiennyt voivan kipeytyä. Äiti, jonka mieli unohtaa asioita ja sanoja, mutta muistaa kuitenkin kaikkein tärkeimmät jutut, hän kirjoittaa.