Belgia nousi dramaattisella tavalla voittoon, kun se kukisti Senegalin jatkoajalla maalein 3–2.
Senegal johti ottelua jo 2–0, mutta Belgia nousi väkevästi tasoihin iskemällä pallot verkkoon 86. ja 89. peliminuutilla.
Jatkoajalla draamankaari jyrkkeni entisestään, kun juuri ennen loppua Lamine Camara kaatoi Belgian tasoituksesta vastanneen Youri Tielemansin rangaistusalueella.
Ottelun päätuomari Said Martinez kelaili tilannetta pitkään VAR-ruudulta, mutta antoi tilanteesta lopulta rangaistuspotkun.
Rangaistuspotkua asettui ampumaan juuri Tielemans, joka naulasi pallon varmasti verkkoon huipentaen näin Belgian uskomattoman kirin.