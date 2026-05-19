Neljä kaupunkia Bulgariassa on ilmoittanut kiinnostuksensa järjestää vuoden 2027 Euroviisut.
Jo neljä bulgarialaiskaupunkia on ilmoittanut halukkuutensa järjestää vuoden 2027 Euroviisut Daran voitettua kappaleellaan Bangaranga. Plovdi, Burgas, Varna ja maan pääkaupunki Sofia ovat ilmoittaneet halukkuutensa kisoihin.
Bulgarian kulttuuriministeri Evtim Miloshev kertoo paikalliselle Brnnews-kanavalle, että maahan luodaan erillinen organisaatio tulevia kisoja varten.
– Bulgaria hoitaa homman hyvin. Paikan valinnan, turvallisuuden, logistiikan ja mainonnan. Bulgarian isännöimä kilpailu tulee olemaan samalla tasolla kuin Itävallan, Miloshev toteaa.
Hänen mukaansa Sofia ja pääkaupungin tarjoamat mahdollisuudet ovat etusijalla, mutta kolmen muunkin suurkaupungin kiinnostus on hyvä merkki.
Bulgarialle voiton tuonut Dara on itse kotoisin Varnasta.