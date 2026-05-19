Bulgariassa neljä suurkaupunkia ilmoittanut halukkuutensa viisuille | MTV Uutiset

Bulgariassa jo neljä kaupunkia haluaa järjestää Euroviisut – onko maalla varaa? Dara toi Bulgarialle maan ensimmäisen euroviisuvoiton AFP / Lehtikuva Julkaistu 12 minuuttia sitten Jari Peltola jari.peltola@mtv.fi Neljä kaupunkia Bulgariassa on ilmoittanut kiinnostuksensa järjestää vuoden 2027 Euroviisut. Jo neljä bulgarialaiskaupunkia on ilmoittanut halukkuutensa järjestää vuoden 2027 Euroviisut Daran voitettua kappaleellaan Bangaranga. Plovdi, Burgas, Varna ja maan pääkaupunki Sofia ovat ilmoittaneet halukkuutensa kisoihin. Bulgarian kulttuuriministeri Evtim Miloshev kertoo paikalliselle Brnnews-kanavalle, että maahan luodaan erillinen organisaatio tulevia kisoja varten. – Bulgaria hoitaa homman hyvin. Paikan valinnan, turvallisuuden, logistiikan ja mainonnan. Bulgarian isännöimä kilpailu tulee olemaan samalla tasolla kuin Itävallan, Miloshev toteaa. Hänen mukaansa Sofia ja pääkaupungin tarjoamat mahdollisuudet ovat etusijalla, mutta kolmen muunkin suurkaupungin kiinnostus on hyvä merkki. Bulgarialle voiton tuonut Dara on itse kotoisin Varnasta. Lue myös: Yllätysvoittaja Euroviisuissa!

Daran voittoesitys yllätti viisukatsojat.

Bulgarian valtiovarainministeri Georgi Klisurskinin mukaan valtion budjettiin pitäisi lisätä viisuja koskeva kohta. Hänen sanoo, että budjettiin avautuu uusi odottamaton "aukko", sillä kilpailun kustannuksia ei ole ennakoitu. Dara voitti maalle viisut yllättäen, sillä hän ei ollut missään vaiheessa ennakkosuosikkien joukossa ennen viisuviikkoa.

Euroviisuja rahoittavat EBU sekä tapahtuman järjestävä isäntämaa. Rahoitus koostuu yleensä julkisista varoista, yleisradioyhtiöltä saatavista tuloista, sponsorituloista ja lipputuloista. Bulgarialla ei ole vielä tiedossa, kuinka viisut rahoitetaan.

Bulgarialainen Novinite-uutismedia kirjoittaa, että kustannuksista huolimatta Euroviisut voivat tuoda maalle merkittävää taloudellista hyötyä. Aiemmissa isäntäkaupungeissa tapahtuma on tuottanut kymmenistä miljoonista jopa satoihin miljooniin euroihin.

Tämän vuoden Wienin Euroviisujen lopullisia lukuja ei ole vielä julkaistu, mutta ennusteiden mukaan kulut voivat ylittää yli 30 miljoonaa euroa.

Esimerkiksi lehti nostaa vuoden 2025 Euroviisut Sveitsin Baselissa, jotka maksoivat lopulta noin 65 miljoonaa euroa ja vuonna 2024 Ruotsin Malmön kisat, jotka maksoivat 28 miljoonaa euroa.

Bulgarian yleisradioyhtiö BNT joutui jättämään viisut väliin vuosina 2023, 2024 ja 2025 taloudellisten haasteiden takia. Vielä vuonna 2025 EBU:n asettama osallistumismaksu oli liian kallis Bulgarian yleisradiolle.