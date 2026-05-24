Valioliiga-kauden parhaaksi pelaajaksi tällä viikolla valittu Manchester Unitedin kapteeni Bruno Fernandes nousi päätöskierroksella sarjan yhden kauden syöttöennätyksen haltijaksi.

Sarjassa sijan kolme varmistanut United pelaa kauden viimeisessä ottelussaan Brightonia vastaan vieraissa ja johtaa ottelua ensimmäisen puoliajan jälkeen 2–0.

Portugalilainen on tarjoillut tämän kauden Valioliigassa nyt 21 maalia. Fernandes nousi syöttötilaston ykköseksi tarjoiltuaan tanskalaisen Patrick Dorgun tekemän avausmaalin.

Ennen ottelua Fernandes jakoi 20 maalisyötöllä ykkössijan Kevin de Bruynen ja Thierry Henryn kanssa.