Lionel Messi nousi jälleen parrasvaloihin, kun Argentiina voitti viimeisessä lohko-ottelussaan Jordanian maalein 3–1.

Vaihtopenkiltä ottelun aloittanut Messi pääsi kentälle tunnin kohdalla. Supertähti pääsi ottelussa maalin makuun 20 minuuttia myöhemmin, kun hän laukoi pallon vapaapotkusta upeasti verkkoon.

Messi teki maalinsa myötä taas MM-historiaa. Hän kasvatti MM-maaliputkensa nyt jo seitsemän otteluin mittaiseksi, mikä on MM-kisojen historian pisin maaliputki.

Messi johtaa MM-kisojen maalipörssiä kuudella maalillaan.

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