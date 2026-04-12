Unkarissa äänestetään sunnuntaina Euroopan tämän vuoden tärkeimmissä vaaleissa. Brittikanava Sky News kysyi pääministerin viime hetken tunnelmia.

EU:n kiistellyin hahmo, Unkarin Fidezs-puolueen johtaja, pääministeri Viktor Orbán saatetaan syrjäyttää sunnuntaina vallasta 16 vuoden jälkeen.

Vuosien aikana Orbánia on syytetty vallan keskittämisestä nepotismin ja korruption avulla, mikä on johtanut maan oikeusvaltioperiaatteen ja lehdistönvapauden rappeutumiseen.

Siitä huolimatta gallupien mukaan hän on häviämässä. Unkarilaiset äänestävät sunnuntaina, ja puolue on gallupeissa noin kymmenen prosenttia haastajaansa jäljessä.

Ulospäin Orbán ei vaikuttanut huolestuneelta, kun brittikanava Sky Newsin toimittaja kysyi muutaman polttavan kysymyksen pääministeriltä aidan läpi hänen viimeisessä kampanjatilaisuudessaan lauantaina.

Toimittaja uteli, pelkääkö Orbán häviävänsä.

– Me voitamme aina, pääministeri vastasi.

Toimittaja kysyi myös, hyväksyykö Orbán tuloksen, jos hän häviää.

– Voitamme aina. Katso ympärillesi, luota silmiisi, pääministeri vastasi.

Katso videolta, millä viime hetken keinolla Orbán yrittää nostaa puolueensa kannatusta.

Lue myös: