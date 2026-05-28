Yhdennäköisyytensä vuoksi presidentin mukaan nimetty puhveli myytiin teuraaksi, mutta julkisuus pelasti sen hengen. Asiasta uutisoi muun muassa brittiläinen Sky News. Katso video yltä.
Ramadanin päättävä Eid-juhla oli alkamassa Bangladeshissa ja liki 700-kiloisen albiinopuhvelin päivät näyttivät olevan luetut. Sen omistaja oli myynyt eläimen teuraaksi.
Sitten kuvat Donald Trump -nimisestä puhvelista levisivät viraaliksi, sillä sen kuontalon yhdennäköisyydestä ihmiskaimansa kanssa ei voinut erehtyä.
Lopulta Bangladeshin sisäministeri puuttui peliin ja päätti säästää puhvelin uhraukselta. Ministeriö kertoo, että näin tehtiin turvallisuussyistä, sillä puhvelista oli tullut niin suosittu.
Syy kuitenkaan tuskin puhvelia kiinnostaa, kun se jatkaa elämäänsä Dhakan kansallisessa eläintarhassa.
Jokainen voi päätellä, yltävätkö puhvelin yhteneväisyydet maailman mahtavimpaan mieheen ulkonäköä pidemmälle. Puhvelin myynyt maatilan omistaja kertoo, että eläin on epätavallisen lempeä ja se tarvitsee huolellista hoitoa, kuten säännöllisiä kylpyjä.