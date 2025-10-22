



Iltalehden toiminnasta runsaasti kanteluita

Iltalehden mukaan sen verkkosivuja voi jatkossa käyttää ilman kohdennettua mainontaa maksamalla 1,99 euroa kuukausittain. Lehtikuva

Julkaistu 45 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ovat saaneet runsaasti yhteydenottoja Iltalehden Kohdennuskielto-tuotteesta, kerrotaan STT:lle. Iltalehti veloittaa jatkossa 1,99 euroa kuukaudessa lukijoilta, jotka kieltäytyvät evästeiden avulla kohdennetusta mainonnasta.

Lue myös: Iltalehti alkoi veloittaa lukijoitaan kohdennetusta mainonnasta kieltäytymisestä

Tilaus on voimassa kuukauden kerrallaan. IL:n vastaava päätoimittaja Perttu Kauppinen kuvasi Iltalehdessä tiistaina, että hinta vastaa suunnilleen sitä mainostulojen määrää, joka jää saamatta, kun kohdennettua mainontaa ei näytetä. IL:n linjaus on herättänyt kysymyksiä siitä, noudattaako se EU:n tietosuojasääntöjä, joiden mukaan käyttäjällä pitää olla oikeus kieltäytyä tietojensa luovuttamisesta. Itävallassa vastaava toimintatapa todettiin laittomaksi liittovaltion hallinto-oikeudessa, uutisoi Euronews elokuussa. Asian odotetaan päätyvän EU-tuomioistuimeen.





"Näkemyksemme mukaan vapaaehtoinen"

STT kysyi IL:n Kauppiselta keskiviikkona, oliko etukäteen selvitetty lakiasiantuntijan avulla sitä, noudattaako tuote EU:n tietosuojasääntöjä ja muita lakeja.

Sähköpostitse antamissaan vastauksissa Kauppinen ei vastannut kysymykseen. Hänen mukaansa vastaava malli on laajasti käytössä eurooppalaisissa medioissa.

– Näkemyksemme mukaan suostumus on vapaaehtoinen ja vaihtoehdot esitetään selkeästi eikä hinta ole kohtuuton. Katsomme toteutusta uudestaan, jos viranomaisten ohjeet tarkentuvat.

Hänen mukaansa viranomaiset eivät ole antaneet yksiselitteistä ohjeistusta asiaan.

Tietosuojavaltuutetun toimistoon oli keskiviikkoiltapäivään mennessä tullut ainakin parikymmentä kantelua asiasta. Yhteydenottoja on tullut erityisesti Ylen tiistaina julkaiseman uutisen jälkeen.

– Meille on tullut useampia yhteydenottoja asiasta. Hieman riippuu siitä, kuinka monimutkaiseksi nämä kantelut osoittautuvat, että kuinka pian saamme nämä asiat selvitetyksi, kertoo tietosuojavaltuutettu Anu Talus STT:lle.

Iltalehdellä on myös maksullinen IL Plus -palvelu, joka tarjoaa maksutonta lehteä laajemmin juttuja. Kohdennuskielto ei Kauppisen mukaan sisälly lisäominaisuutena IL Plus -tilauksiin, vaan se on tilattava erikseen.

STT tavoitteli Kauppista puhelinhaastatteluun. Asian hankaluuteen ja teknisyyteen vedoten hän pyysi kysymykset etukäteen sähköpostitse ja lopulta vastasi niihin vain kirjallisesti.

Ovatko säännöt samat medialle?

Euroopan tietosuojaneuvosto EDPB otti toimintamalliin kantaa viime vuoden huhtikuussa. Se katsoi, että suostumukseen tai maksuun perustuvat ”consent or pay” -mallit eivät yleensä täytä pätevän suostumuksen vaatimuksia.

– Ymmärtääkseni tässä keskustelussa on viitattu niin sanottujen suurten alustojen kuten vaikkapa sosiaalisen median jättien toimintaan, ei kansalliseen mediaan. Iltalehden käyttämä malli on laajalti käytössä muissa medioissa, sanoo IL:n Kauppinen.

Tietosuojavaltuutetun mukaan on totta, ettei lausunto välttämättä koske kansallisia mediayhtiöitä.

– Tietosuojaneuvoston lausunto koski suuria verkkoalustoja, eli esimerkiksi someja, ja siitä ei vielä voida vetää sitä johtopäätöstä, että tässä tilanteessa pitäisi tarjota vaihtoehtoja, Talus sanoo.

Taluksen mukaan lähtökohta on se, että oikeuksia pitää voida käyttää maksutta, mutta kokonaisarvioinnissa muitakin asioita on huomioitava.

– On ihan relevantti kysymys esimerkiksi se, onko (käyttäjällä) oikeus saada journalistisia sisältöjä maksutta.

IS ei avaa suunnitelmiaan

Ilta-Sanomat ei keskiviikkona halunnut avata STT:lle sitä, onko sillä vastaavia suunnitelmia.

– Arvioimme jatkuvasti eri vaihtoehtoja ja meillä ei ole nyt lisää kerrottavaa tai päätöksiä asiasta, vastaava päätoimittaja Johanna Lahti kommentoi lyhyesti tekstiviestitse.

Traficomin erityisasiantuntija Tiina Ahponen kertoo viraston selvittävän asiaa osana jo aiemmin vireille tullutta valvontatapausta, joka koskee IL:n kustantajan Alma Median käytäntöjä.

Traficomin toimivaltaan kuuluu evästeiden käyttöön liittyvän suostumuksen tulkinta ja arviointi. Virasto myös arvioi tarvittaessa, annetaanko käyttäjälle riittävän kattavat ja ymmärrettävät tiedot tietojen tallentamisen ja tietojen käytön tarkoituksesta.

Traficom voi ottaa evästeisiin liittyviä kysymyksiä selvitettäväkseen oma-aloitteisesti tai esimerkiksi kansalaisen yhteydenoton perusteella.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat tietokoneelle tai älypuhelimelle käyttäjän vieraillessa verkkosivustolla. Ne mahdollistavat käyttäjän laitteen tunnistamisen ja erilaisten tietojen säilyttämisen käyttäjän toiminnasta tällä sivustolla. Välttämättömiä evästeitä lukuun ottamatta evästeiden käyttöön on pyydettävä käyttäjän suostumus.