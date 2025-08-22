Ikävä ongelma useissa kaupungeissa: Tuore opiskelija voi jäädä ilman kotia

Asuntopula on kärjistynyt Lappeenrannassa parin vuoden aikana. Myös muilla opiskelijapaikkakunnilla on koettu vastaavia tilanteita.

Lappeenrannassa opiskelija saattaa aloittaa lukuvuoden Lut-yliopiston ylioppilaskunnan LTKY:n tarjoamassa tilapäismajoituksessa, sillä omaa asuntoa ei ole heti tarjolla.

Opiskelija saa asua majoituksessa niin kauan, kunnes saa opiskelija-asuntotarjouksen Lappeenrannan asuntosäätiöltä.

LTKY:n hallituksen puheenjohtajan Katja Immosen mukaan todellisuus voi olla se, että opiskelija saattaa joutua odottamaan asuntoa parin kuukauden ajan. Virallisesti majoitus on auki elokuun puolesta välistä lokakuun loppuun asti.

– Kaikille halukkaille on löytynyt lopulta asunto, mutta silloin opiskelija on saattanut tyytyä korkeampaan vuokraan.

Vuoden takaisesta opittu

Vuosi sitten Lappeenrannassa kaikki halukkaat eivät päässeet tilapäismajoitukseen. Tämän vuoksi ilmoittautumiskäytännöt ovat tänä vuonna erilaiset.

– Tänä vuonna tilapäismajoituspaikkoja ei voi varata etukäteen. Viime vuonna se oli mahdollista, mutta silloin ihmiset varasivat paikkoja, eivätkä tulleet paikalle, kertoo LTKY:n tilapäiskoordinaattori Ansa Rinne.

Tänä vuonna lisätilaa on haettu myös mökeistä.

Lappeenrannan opiskelijasäätiö Loas on myös muuttanut kahden henkilön soluja kolmelle hengelle sopiviksi soluiksi. Vaikka parannuksia onkin tehty, ei silti ole varmaa, että jokainen saisi tilapäismajoitusta.

Tilapäismajoituskoordinaattori kuitenkin uskoo, että tänä vuonna kaikille halukkaille löytyy katto pään päälle.

– Tilanne voi vielä muuttua syksyn edetessä.

Ei vain yhden kaupungin ongelma

Asuntopula ei ole Lappeenrannassa uusi ilmiö, mutta tilanne on kärjistynyt parin vuoden aikana.

Syynä on se, että korkeakouluissa opiskelijamäärät ovat kasvaneet, mutta opiskelija-asuntoja ei olla kyetty rakentamaan samaa tahtia.

Lappeenranta ei ole asuntopulatilanteessaan yksin. Suomen opiskelija-asunto ry:n toiminnanjohtaja Lauri Lehtoruusu kertoo, että asuntopulaa on myös esimerkiksi Vaasassa ja Rovaniemellä.

– Vaasassa ollaan jouduttu tekemään jyrkkiä ratkaisuja. Seillä on jouduttu vähentämään sisäänottoa yliopistossa ihan vain sen takia, että asuntotilanne on liian vaikea, Lehtoruusu kertoo.

Rovaniemellä asuntopulan syynä ei ole kasvavat opiskelijamäärät, vaan lyhytvuokraus.

– Turistit kilpailevat samoista paikoista, joissa opiskelijat voisivat asua, Lehtoruusu selittää.

Rahat vähenevät, vuokra kasvaa

Sen lisäksi, että asuntoja on hankalampi saada, on myös opiskelijoiden maksukyky Suomen opiskelija-asunto ry:n toiminnanjohtajan mukaan heikentynyt.

Elokuusta lähtien opiskelijat siirtyivät yleiseltä asumistuelta opintotuen asumislisälle.

– Tämä tarkoitti opiskelijoille enimmillään yli 100 euron leikkausta kuukausituloihin.

Tukien pienentyessä opiskelijalla voi olla käytössään vain yksi keino: Opintolaina.

LTKY:n hallituksen puheenjohtaja Katja Immonen kertoo, että lappeenrantalaisopiskelijoista usea päätyy juuri tähän ratkaisuun.

– Halvimmat asunnot Lappeenrannassa on soluja, mutta ne on todella pieniä soluja. Halvinkin soluasunto on sellaiset 12 neliötä ja siinä sitten vuokra on 220 euroa.

– Yksiöt on siinä 500 luokalla eli opiskelijoiden on pakko nostaa opintolainaa, jos haluaa asua yksityisellä, tai täytyy asua yksityisellä, koska kaikille ei ole opiskelija-asuntoja.

Immosen mukaan tuet eivät tällä hetkellä kata kaikkien opiskelijoiden vuokraa.

Sekä toiminnanjohtaja että LTKY toivoisivat ratkaisuksi opiskelija-asuntojen rakentamisen lisäämistä.

Toiminnanjohtajan mukaan rakennushankkeita kyllä olisi vireillä nytkin, mutta rahoituksen uupuessa kuokka ei pääse maahan.