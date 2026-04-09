Turun raitiovaunua on suunniteltu yli 15 vuotta.

Turku äänestää kuukauden päästä uuden raitiotieverkoston rakentamisesta. Keskustelu sen puolesta ja vastaan käy kuumana.

Turun vanha raitiovaunuliikenne päättyi vuonna 1972, ja monen muun eurooppalaisen kaupungin tapaan innostus raitiotien uudelleen rakentamiseen on kasvanut.

Ratikkaa Turkuun on suunniteltu jo yli 15 vuotta. Turkulaiset jakautuvat raitiovaunuasiassa kahteen leiriin: kyllä ja ei.

MTV Uutisten haastattelema Timo Rantala kuuluu kyllä-leiriin.

– Tätäkin on vatvottu monta vuotta jo. Tampereella asia meni hienosti eteenpäin. En ymmärrä mikä tässä on, Rantala sanoo.

Pertti Ahlman ei puolestaan toivota raitiovaunua tervetulleeksi.

– Ei tarvita, kahdella fölibussilla kuljin äskenki, ja hyvin toimii. Raitiovaunussa hirvittää kalleus, Ahlman sanoo.

