Etlan mukaan pohjoismaat ovat tuonnissa liian riippuvaisia Kiinasta ja Yhdysvalloista.
Suomi ja muut Pohjoismaat ovat haavoittuvaisia kansainvälisen kaupan häiriöille, kun maailma siirtyy yhä enemmän geotalouden aikaan, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla uudessa raportissa.
Geotalouteen kuuluvat lisääntyneet geopoliittiset jännitteet, tuontiriippuvuuksien vähentäminen sekä protektionismin kasvu.
Pohjoismaiden kriittisimmät haavoittuvuudet häiriöille linkittyvät Kiinaan ja Yhdysvaltoihin.
Suomen kohdalla suuri haavoittuvuus ovat Kiinasta tuodut litiumioniakut. Suomen tuomista haavoittuviksi luokitelluista tuotteista liki 38 prosenttia tuli Kiinasta vuonna 2024.