Tuomion mukaan Petja Turunen ajoi autoa alkoholin vaikutuksen alaisena kyydissään kaksi alaikäistä matkustajaa.
Pohjois-Savon käräjäoikeus tuomitsi Turmion Kätilöt -yhtyeen laulajan Petja Turusen törkeästä rattijuopumuksesta 30 päivän ehdolliseen vankeuteen.
Lisäksi Turunen sai maksettavakseen 20 päiväsakkoa, joka tekee hänen tuloillaan 1 400 euroa.
Tuomion mukaan Turunen kuljetti henkilöautoa alkoholin vaikutuksen alaisena Siilinjärvellä lokakuussa 2025. Hänellä oli kyydissään kaksi alaikäistä matkustajaa.
Mittaushetkellä Turusella oli 0,54 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa. Suomessa törkeän rattijuopumuksen raja on 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa tai 1,2 promillea alkoholia veressä.
Turunen ei osallistunut tapauksen oikeuskäsittelyyn. Tuomiosta selviää, että hän tunnusti esitutkinnassa syyllistyneensä syytteessä mainittuun rikokseen.
Tuomio ei ole lainvoimainen, vaan siihen saa hakea muutosta valittamalla.
Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.