Laura Lepistö kertoi perheensä kuulumisista Huomenta Suomen haastattelussa.

Entinen taitoluistelija Laura Lepistö odottaa parhaillaan hänen ja puolisonsa Tommi Huovisen kolmatta lasta. Uuden perheenjäsenen on määrä saapua vauhdittamaan perheen intensiivistä elämänvaihetta loppukesällä.

Lepistö kertoi tiistaiaamuna Huomenta Suomen haastattelussa, että raskausaika on sujunut hyvin.

– En tiedä, onko tämä raskaus lemppariaikaani, mutta onneksi se ei ole lopullista ja palkinto on hyvä, hän totesi.

Lepistöllä ja Huovisella on entuudestaan vuosina 2021 ja 2023 syntyneet pojat. Lepistön mukaan esikoinen poti toista lasta kohtaan mustasukkaisuutta, mutta nyt pojat ovat suhtautuneet tulevaan pikkusisarukseensa suopeammin.

– He ovat yhdessä isoveljiä ja odottavat innolla.

Lepistö on Suomen kaikkien aikojen menestynein taitoluistelija yksin­luistelussa. Vaikka äiti on niittänyt menestystä jäällä, ei hän ole ainakaan toistaiseksi patistanut lapsiaan kulkemaan omissa jalanjäljissään.

– Koen vähän huonoa omatuntoa siitä, että 4-vuotias esikoisemme ei osaa vielä kunnolla luistella. Se on varmasti eniten minusta kiinni, etten jaksa olla siellä. Olemme tehneet sitten muita asioita, Lepistö kertoi.