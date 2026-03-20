Uusi ryhmittymä kertoi sytyttäneensä palon, koska yritys kuuluu Israelin keskeisiin asetoimittajiin.

Tshekissä poliisi tutkii aseyhtiön tiloissa tapahtunutta tulipaloa mahdollisena terroritekona, kertoo maan sisäministeri. Israelia vastustava ryhmittymä on kertonut olevansa teon takana.

Sisäministeri Lubomir Metnar kirjoitti viestipalvelu X:ssä, että kaikkea käytettävissä olevaa informaatiota käydään parhaillaan läpi, mutta kyseessä oli todennäköisesti terroriteko.

Tulipalo syttyi LPP Holding -yhtiön varastorakennuksessa Pardubicen kaupungissa maan keskiosassa. Palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja mutta tuhosi varastohallin ja levisi hallintorakennukseen ennen kuin se saatiin hallintaan.

LPP Holding valmistaa muun muassa drooneja ja muita sotatarvikkeita. Tshekkiläisen uutistoimisto CTK:n mukaan LPP Holding oli hiljattain kertonut suunnitelmista valmistaa drooneja israelilaisen Elbit Systemsin kanssa.

Kahteen tshekkiläiseen mediaan sähköpostia lähettänyt aiemmin tuntematon Earthquake Faction -ryhmittymä sanoi sytyttäneensä palon, koska yritys kuuluu Israelin keskeisiin asetoimittajiin. Poliisi kertoi selvittävänsä tiedon luotettavuutta.

Tshekki on perinteisesti ollut yksi Israelin läheisimmistä liittolaisista Euroopassa.