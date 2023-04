Arttu Lindeman kertoo, miksi lopetti Youtuben ja vaihtoi klubiräpin nu metalliin: "Jos joku ajattelee, että esitän, niin se hänelle sallittakoon"

– Sen jälkeen mietin, että jos olisin nyt kuollut, niin tämä ei ehkä olisi semmoinen juttu, mitä olisin halunnut jättää jälkeeni. Että tämä on ehkä mennyt vähän väärään suuntaan, hän muistelee aikaisempaan julkisuuskuvaansa viitaten.

– Olin tosi nuori, kun jutut lähtivät liikkeelle, ja se oli sitä minun kuplaani. Se ei ole mikään oikea kupla ja on tosi epäterveellinen, niin tuntui hyvältä olla pois julkisuudesta, hän sanoo.

Youtube kiinni, uudenlaista musiikkia eetteriin

– En voi sanoa, että kaikkea on kokeiltu, mutta voin käsi sydämellä vannoa, että melkein kaikkea, hän toteaa.

– En minä niiden videoiden tekemistä lopettanut siksi, että olisin yhtenä aamuna herännyt ja vihannut videoiden tekemistä, vaan hyväksyin sen, että vuorokaudessa on 24 tuntia, ja niistä jokaista ei voi tehdä töitä.

Palautetta

Lindemanin uudentyylinen musiikki on saanut sekä risuja että ruusuja. Muun muassa sosiaalisessa mediassa on väläytelty, että nu metalliin vaihtanut artisti olisi niin sanottu poser, teeskentelijä.

– Jos olen joskus tehnyt vaikkapa somejuttuja, niin ehkä ne ovat olleet jonkun mielestä feikkejä, ja kun olen sen jälkeen siirtynyt musiikkikentälle, niin se on varmaan ollut jonkun mielestä feikkiä. Nyt olen vaihtanut musiikkigenreä, ja sekin on jonkun mielestä feikkiä, hän luettelee.

Lindemanin mielestä on hienoa, että hänen musiikkinsa herättää mielipiteitä. Hän toteaa, että kaikilla on sananvapaus ja oikeus olla sitä mieltä kuin he ovat. Näin ollen kenenkään ei hänen mukaansa tarvitse myöskään kuluttaa esimerkiksi sellaista musiikkia, josta ei pidä.