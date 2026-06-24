Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) päättää yhdistetyn olympiastatuksesta vasta heinäkuussa, uutisoi NRK.
KOK:n odotettiin päättävän asiasta tänään Sveitsissä. Kansainvälisen hiihtoliiton yhdistetyn kilpailujohtaja Lasse Ottesen kertoi kuitenkin NRK:lle, että päätös venyy heinäkuulle.
Lajin olympiastatus on puhuttanut pitkään. Vain miehet ovat tähän mennessä päässeet kilpailemaan yhdistetyssä olympialaisissa. Lajissa yhdistyvät mäkihyppy ja maastohiihto.
Yhdistetty on ollut Suomelle vuosien saatossa menestyksekäs laji arvokisoissa. Viime talven olympialaisissa Eero Hirvonen ja Ilkka Herola saavuttivat yhteensä kolme mitalia.