Eetu etsii rakkautta Love Island Suomi -ohjelmassa tänä keväänä.

Jyväskylässä asuva 28-vuotias Eetu on mukana tänä keväänä nähtävässä Love Island Suomi -ohjelmassa. Eetu työskentelee it-alalla yrittäjänä.

Eetu on ollut vuoden sinkkuna ennen ohjelman kuvauksia. Eetu kertoo MTV:n haastattelussa aiempien suhteiden yleensä kariutuneen siihen, että toinen ei ole halunnut panostaa suhteeseen yhtä paljon kuin hän.

Eetu etsii Love Islandista kumppania, joka näkee hänet sellaisena kuin hän on.

– Ne hyvät puolet ja huonot puolet. Tämä ihminen saisi olla elämäniloinen seikkailija, joka ei murehdi turhista, mutta kuitenkin hänellä on ajatus omasta elämästä, mihin hän haluaa sitä viedä.

Eetu haluaa ihmisen rinnalleen, joka on sporttinen ja pitää itsestään huolta. Hän kiinnittää ensimmäisenä huomionsa silmiin ja katsekontaktiin.

– Jos keskustelen jonkun kanssa ja hän katsoo varpaita tai paljon poispäin, niin siitä tulee vähän epäkunnioitettu olo itselle.

– Jos katsoo pieni pilke silmäkulmassa, pikkuisen flirttailevasti, siihen kiinnitän huomion. Olen itse ihan samanlainen. Olen saanut siitä vähän sanomista myös, että minun katseeni jää, sitten tuijotan. En tarkoita mitään pahaa sillä, mutta saatan katsoa pari sekuntia vähän liian pitkään. Jos jollain käy tämä sama minun kanssani, sehän on ihan mahtava juttu, Eetu naureskelee.