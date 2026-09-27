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Valokuvat todistivat Milo-pojan palovammojen pahenemista | MTV Uutiset

Milo, 4, kuoli kivuliaasti palovammoihin – äidin ja isäpuolen ottamat valokuvat todistivat pojan pitkää kärsimystä 12:33 Katso videolta Rikospaikan juttu: 4-vuotias Milo kuoli julmasti palovammoihin – oikeus ei tuominnut henkirikoksesta Julkaistu 27.09.2026 06:03 Tiia Palmén 4-vuotias Milo-poika kuoli kotonaan Joensuussa kesällä 2023 kivuliaasti palovammoihin. Pojan kuolema kesti pitkään. Milon, 4, järkyttävä kohtalo alkoi selvitä 8. kesäkuuta 2023, kun pojan isäpuoli löysi lapsen elottomana sängystään ja soitti hätäkeskukseen. Ensihoitajat tulivat paikalle, mutta poika oli kuollut jo tunteja aiemmin, aamuyön aikana. Lapsen vammojen perusteella poliisi alkoi heti epäillä rikosta. Poliisi epäili isäpuolta murhasta ja äitiä taposta. Pojan kuolinsyyksi todettiin palovammat. Hänen vartalossaan oli myös mustelmia. Lue myös: Milon, 4, julma kuolema palovammoihin järkytti Suomea – tästä syystä isäpuolelle ei vaadittu murhatuomiota hovissa Vammat sopivat höyrymoppiin Isäpuoli myönsi suihkuttaneensa lasta kuumassa vedessä, mutta poliisi tuli tutkinnan perusteella siihen tulokseen, että lapsen vammat olivat peräisin asunnosta löytyneestä höyrymopista. Höyrymopista tulee yli 100-asteista höyryä. Suihkusta tuli kuumimmillaan noin 50-asteista vettä. Poliisi teki esitutkinnan aikana rekonstruktion, jossa isäpuoli näytti videolla, miten hän suihkutti lasta kuumassa vedessä. Rekonstruktiossa myös höyrymoppia käytettiin nukkeen. Sen lopputulemana todettiin, että sillä sai aikaiseksi juuri sellaiset vammat, jotka Milolla oli. – Eihän se vaadi kuin muutaman sekunnin, niin 100-asteinen höyry aiheuttaa toisen asteen palovammat. Sen sijaan 51-asteinen vesi vaatii huomattavasti pidemmän altistuksen, aluesyyttäjä Osmo Manninen kertoo Rikospaikan haastattelussa. Lue myös:

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Valokuvat tärkeänä todisteena

Poliisin tutkinnan kannalta Milon äidin ja isäpuolen ottamat valokuvat pojasta olivat tärkeä todiste.

Milon palovammat olivat syntyneet kuolemaa edeltävänä päivänä, 7. kesäkuuta, kun pojan äiti oli pois kotoa asioillaan ja lapsi yksin isäpuolensa kanssa.

Äidin ja isäpuolen puhelimista löytyi valokuvia pojasta, jotka auttoivat poliisia tutkinnassa.

Isäpuoli oli ottanut lapsesta valokuvan 7. kesäkuuta aamupäivällä kymmenen aikaan. Tuolloin vammoja ei näkynyt.

Äiti palasi kotiin noin kahdelta iltapäivällä ja otti valokuvan lapsesta kolmen aikaan ja toisen tuntia myöhemmin.

– Näissä valokuvissa oli havaittavissa, että lapselle oli tullut aamun jälkeen uusi iso mustelma päähän ja hänen kasvonsa punoittivat. Tuntia myöhemmin otetussa kuvassa lapsen tila oli edelleen heikentynyt ja hänen huulissaan näkyi selvästi turvotusta.

– Tällä perusteella pääteltiin, että joskus kello 11–13 välillä nämä vammat olivat syntyneet, Manninen kertoo.

Kivulias kuolema

Oikeudessa todistajina kuullut oikeuslääkäri ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin palovammakeskuksen asiantuntija totesivat, että pojan palovammat olivat olleet erittäin kivuliaat.

Lapsen tila ja palovamma-alue oli pahentunut koko illan ja alkuyön ajan.

Äiti ja isäpuoli kertoivat poliisikuulusteluissa, että Milo oli vaikeroinut illan ja alkuyön aikana. Hänelle nousi korkea, 39 asteen kuume ja hänen kasvonsa alkoivat turvota.

Äiti oli antanut illalla lapselle särkylääkettä. Lisäksi hän levitti pojan iholle rasvaa.

Milo kuoli aamuyön aikana 8. kesäkuuta. Kuolema oli tapahtunut useita tunteja ennen lapsen löytymistä.

– Pelkästään niiden palovammojen takia oli aika epätodennäköinen lopputulema, että lapsi kuolee. Se alue, mihin hän oli palovammoja saanut, ei ollut mitenkään erityisen iso. Ne olivat toisen asteen palovammoja ja niitä oli noin 10 % alueella lapsen ihosta.

– Lapsella oli verenpurkaumia sisäelimissä, jotka olivat syntyneet jonkinnäköisen tylpän väkivallan aiheuttamina. Lasta oli painettu, puristettu tai lyöty. Niillä katsottiin olevan jonkinlainen vaikutus kuolemaan. Kuolinsyynä pidettiin kuitenkin näitä palovammoja, Manninen kertoo.

Poikaa ei viety hoitoon

Milo olisi asiantuntijoiden mukaan ollut pelastettavissa, jos hänet olisi viimeistään illalla 7. kesäkuuta viety sairaalaan.

– Jorvin palovammakeskuksen asiantuntijan antaman lausunnon perusteella lapsi olisi sataprosenttisella varmuudella säilynyt elossa, jos hänet olisi 3-4 tunnin kuluessa palovammojen aiheuttamisesta toimitettu hoitoon, syyttäjä kertoo.

Sen sijaan että äiti ja isäpuoli olisivat vieneet pojan hoitoon, niin äiti meni nukkumaan ja pyysi isäpuolta seurailemaan lapsen vointia.

– Se, että seurailiko isäpuoli lapsen vointia, on hyvin kyseenalaista, koska hän jatkoi tätä viestittelyä ja huumekauppaa puhelimellaan, syyttäjä kertoo.

Poliisille äiti sanoi, että hän olisi vienyt lapsen hoitoon seuraavana aamuna, jos tämä vielä olisi ollut kipeä.

Milo ei kuitenkaan enää herännyt seuraavaan aamuun.

Ei tahallinen henkirikos

Syyttäjä katsoi, että äiti ja isäpuoli olisivat yhdessä aiheuttaneet Milolle sisäelinvammat ja mustelmat ja lopulta tämän kuoleman. Tällä perusteella isäpuoli sai syytteen murhasta ja äiti taposta.

Toissijaisesti heitä syytettiin törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä pahoinpitelystä.

Lapsen isäpuoli, 27-vuotias Sebastian Halonen tuomittiin 7 vuoden ja 9 kuukauden vankeuteen törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä pahoinpitelystä. Äidin tuomiosta syyttäjä valitti hovioikeuteen.

Äidin tuomio koveni hovissa ja hän sai kolme kuukautta lisää vankeutta. Hänet tuomittiin törkeästä kuolemantuottamuksesta ja pahoinpitelystä 3 vuodeksi ja 10 kuukaudeksi vankeuteen.

– Pahoinpitelytuomio tuli siitä, että äiti ei hankkinut lapselle hoitoa tämän vakaviin ja erittäin kivuliaisiin palovammoihin, syyttäjä sanoo.

24-vuotias nainen istui ensikertalaisena tuomiosta puolet. Hän on jo vapautunut vankilasta.

Isäpuolen osalta hovissa käsiteltiin vain korvauksia. Hovioikeus määräsi Halosen maksamaan Milon isoäidille yli 19 000 euroa kärsimyskorvauksia.

Katso yllä olevalta videolta koko Rikospaikan juttu Milo-pojan kuolemasta.

RIkospaikan kaikki jaksot katsottavissa MTV Katsomosta.