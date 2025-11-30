Grande kehotti ihmisiä suojelemaan itseään negatiiviselta kommentoinnilta ja tarvittaessa jopa estämään seuraajia tai poistamaan sovelluksia.

Muusikko Ariana Grande on ottanut kantaa ulkonäköönsä kohdistuvaan kritiikkiin “Wicked: For Good” -elokuvan ensi-illan jälkeen. Hän jakoi Instagramissa videon vuoden 2024 haastattelustaan Cynthia Erivon kanssa ja kutsui sitä muistutukseksi siitä, ettei kenenkään kehoa tulisi kommentoida. Asiasta uutisoi muun muassa NBC News.

Haastattelussa Grande kertoi olleensa julkisen tarkkailun kohteena teini-iästä asti ja kokeneensa paineita jatkuvista huomautuksista ulkonäöstään. Hän kuvasi kritiikkiä epämukavaksi ja vaaralliseksi.

Grande kehotti ihmisiä suojelemaan itseään negatiiviselta kommentoinnilta ja tarvittaessa jopa estämään seuraajia tai poistamaan sovelluksia. Hän muistutti, että kenenkään kehoa ei ole oikeutta arvostella ja että muiden ulkonäöstä tulisi puhua aiempaa lempeämmin, tai olla puhumatta lainkaan.

– On olemassa tapoja kehua jotakuta tai olla välittämättä jostakin, mistä et pidä, Grande sanoo.