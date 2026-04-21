Uusi johtaja löytyi laitteistotekniikkapuolelta.
Teknologiavalmistaja Apple kertoo vaihtavansa toimitusjohtajaa.
John Ternus korvaa syyskuun alussa noin 15 vuotta yritystä johtaneen Tim Cookin, joka siirtyy Applen hallituksen puheenjohtajaksi.
Cook nousi Applen toimitusjohtajaksi vuonna 2011, kun yrityksen perustajiin lukeutunut ja pitkään haimasyöpää sairastanut Steve Jobs erosi tehtävästä.
Cookin korvaajaksi nouseva Ternus on työskennellyt Applella vuodesta 2001 lähtien. Hän toimii tällä hetkellä johtotehtävissä yrityksen laitteistotekniikkapuolella.
Lue myös: Tuoreesta iPhonesta saa pulittaa jopa 2 500 euroa – asiantuntijalta tyrmäys
Applen uusi toimitusjohtaja John Ternus.AFP / Lehtikuva