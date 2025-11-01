Megan Fox osallistui kulttimaineeseen nousseen elokuvansa erikoisnäytökseen.
Megan Foxin tähdittämä Jennifer's Body kohahdutti ilmestyessään vuonna 2009. Diablo Codyn käsikirjoittama elokuva kertoo kahdesta ystävästä, jotka ovat toistensa vastakohdat.
Foxin näyttelemä, ulospäin suuntautunut Jennifer joutuu demonin riivaamaksi. Hänestä tulee verenhimoinen hirviö, joka syö nuoria miehiä.
Elokuvassa oli kaikki hittileffan ainekset. Cody oli juuri napannut Oscar-pystin Juno-elokuvasta ja Fox oli kuuma nimi Transformers-elokuvan menestyksen myötä.