Jennifer's Body ilmestyi vuonna 2009. /All Over Press

Viime viikonloppua Meghan Fox teki harvinaisen esiintymisen elokuvan erikoisnäytöksessä. Fox osallistui myös elokuvan jälkeiseen tilaisuuteen ohjaaja Karyn Kusaman kanssa, jossa he keskustelivat elokuvasta.

– Tunsin, että minua vainottiin tuolloin urallani, ja kamppailin paljon kuuluisuuden kanssa, olin tavallaan traumatisoitunut kuuluisuudesta, hän sanoi People-lehden mukaan.