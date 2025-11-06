Herttuatar Meghan esittää lähteiden mukaan pienen roolin näytellen itseään tulevassa Close Personal Friends -elokuvassa.
Herttuatar Meghan bongattiin The Sunin mukaan marraskuun alussa Close Personal Friends -elokuvan kuvauksista Kalifornian Pasadenassa. Meghan kertoman mukaan näyttelee elokuvassa, ja hänen roolihahmonsa on hän itse.
Elokuvassa näyttelevät myös muun muassa Emily in Paris -sarjasta tunnettu Lily Collins, sekä Brie Larson ja Henry Golding. Meghanin roolin kerrotaan olevan pieni.
Meghan on alkujaan ammatiltaan näyttelijä, ja hänen merkittävin rooli oli sarjassa Pukumiehet. Näyttelijäntyöstään Meghan vetäytyi kahdeksan vuotta sitten kuninkaalliseen perheeseen liittymisensä kynnyksellä.
Lähteiden mukaan Meghan olisi saanut "valtavasti roolitarjouksia", mutta kyseinen "tuntui hänestä oikealta". Meghanin halusta palata näyttelijäksi on huhuttu pitkään.