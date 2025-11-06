Herttuatar Meghan bongattiin The Sunin mukaan marraskuun alussa Close Personal Friends -elokuvan kuvauksista Kalifornian Pasadenassa. Meghan kertoman mukaan näyttelee elokuvassa, ja hänen roolihahmonsa on hän itse.

Harry ja Meghan menivät naimisiin vuoden 2018 toukokuussa ja vetäytyivät kuninkaallisista velvollisuuksistaan vajaat kaksi vuotta myöhemmin alkuvuodesta 2020. Pariskunta muutti Pohjois-Amerikkaan ja he asuvat tätä nykyä lastensa Archien, 6, ja Lilibetin, 4, kanssa Kalifornian Montecitossa.