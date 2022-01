Lily Collins julkaisi koskettavan syntymäpäiväonnittelun legendaariselle muusikko-isälleen: "Tarvitsen sinua aina"

Phil Collins on ollut aviossa kolme kertaa ja hänellä on viisi lasta. Lily on lapsista kolmanneksi vanhin. Hän erosi näyttelijän äidistä vuonna 1996. Isän ja tyttären suhteen tiedetään olleen vuosien saatossa täynnä haasteita. Näyttelijän onnitteluista päätellen suhde voi kuitenkin hyvin.

Emily in Paris -hittisarjan lisäksi Lily Collins tunnetaan useista elokuvista kuten To the Bone ja Tolkien. Hänellä on 31,7 miljoonaa seuraajaa Instagramissa. Näyttelijä avioitui viime syksynä näyttävästi Charlie McDowellin kanssa.