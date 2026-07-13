Hollantilainen huipputuomari Rob Dieperink on kuollut 38-vuotiaana.

Hollannin jalkapalloliitto kertoi asiasta maanantaina.

Tubantia-lehden mukaan Dieperink löydettiin kuolleena kotikadultaan. Lehden mukaan poliisi ei epäile rikosta.

Dieperink toimi Hollannin pääsarjan erotuomarina vuodesta 2017 lähtien. Hän toimi usein myös VAR-tuomarina. Hän oli tuomarina mukana vuoden 2024 EM-kisoissa ja olympialaisissa.

Vuonna 2024 hän oli apulaisvideotuomarina Eurooppa-liigan finaalissa.

The Athletic uutisoi toukokuussa, että Dieperinkin oli määrä olla mukana myös tämän kesän MM-kisoissa VAR-tuomarina, mutta Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa pudotti Dieperinkin listaltaan poliisin pidätettyä tämän seksuaalisesta ahdistelusta huhtikuussa.

De Telegraafin mukaan kaikki Dieperinkiin kohdistuneet syytteet kuitenkin hylättiin.

– Olen todella surullinen siitä, että minua on virheellisesti syytetty. Olen tehnyt poliisin kanssa yhteistyötä ja ollut heti avoin Fifan, Uefan ja KNVB:n suuntaan. On sääli, että Fifa on päättänyt olla nimeämättä minua kisoihin, olen siitä tietenkin pettynyt, Dieperink kertoi De Telegraafille keväällä.